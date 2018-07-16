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Дату санитарного дня перенесут в филиале №2 Детско-юношеской библиотеки
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Дату санитарного дня перенесут в филиале №2 Детско-юношеской библиотеки 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Центральная библиотека городского округа Щербинка
Сотрудники филиала №2 Детско-юношеской библиотеки городского округа Щербинка перенесут дату санитарного дня на 20 июля по техническим причинам.
На официальном сайте культурного учреждения методисты извинились перед посетителями за доставленные неудобства. Они отметили, что 27 июля Детско-юношеская библиотека-филиала №2 будет работать в обычном режиме. Посетителей ждут с 9:30 до 18:00.
Отметим, что в Центральной библиотеке санитарный день пройдет в последнюю пятницу месяца. Учреждение находится по адресу: улица Юбилейная, дом 16.
В здании Библиотеки филиала №1 продолжаются ремонтные работы. Культурное учреждение расположено на улице Люблинской, дом №8.
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