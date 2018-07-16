Малые архитектурные формы установили около Дворца культуры Щербинки

Фото: архив

Специалисты установили малые архитектурные формы на территории Дворца культуры городского округа Щербинка. Об этом стало известно 16 июля.

— На территории Дворца культуры, на улице Театральная, установили малые архитектурные формы. Среди них — навесы над площадкой для занятий воркаутом. Кроме этого, в рамках комплексного благоустройства продолжатся работы от улицы Железнодорожной до Пушкинской. Специалисты подрядной организации обустроят дорожно-тропиночную сеть и уложат асфальтобетонное покрытие, — отметил заместитель начальника управления коммунальным хозяйством местной администрации Алексей Мазур

Он добавил, что работы по благоустройству завершатся до 1 августа.