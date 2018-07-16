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Малые архитектурные формы установили около Дворца культуры Щербинки
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Малые архитектурные формы установили около Дворца культуры Щербинки 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты установили малые архитектурные формы на территории Дворца культуры городского округа Щербинка. Об этом стало известно 16 июля.
— На территории Дворца культуры, на улице Театральная, установили малые архитектурные формы. Среди них — навесы над площадкой для занятий воркаутом. Кроме этого, в рамках комплексного благоустройства продолжатся работы от улицы Железнодорожной до Пушкинской. Специалисты подрядной организации обустроят дорожно-тропиночную сеть и уложат асфальтобетонное покрытие, — отметил заместитель начальника управления коммунальным хозяйством местной администрации Алексей Мазур.
Он добавил, что работы по благоустройству завершатся до 1 августа.
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