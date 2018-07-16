Благоустройство Летнего озера в Калининграде начнется уже в августе

Благоустройство территории, прилегающей к Летнему озеру, может начаться уже в августе нынешнего года. Информация о соответствующем проекте была опубликована на сайте горадминистрации.

Специалисты МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» откорректировали разработанный в прошлые годы проект благоустройства. В скором времени будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который, этим же летом приступит к работе. Планируется, что к концу 2018 года, проект будет воплощен в жизнь.

Ожидается, что на берегу озера появятся велосипедная и пешеходная дорожки, будет обустроена набережная-терраса с пандусом со стороны многоквартирного дома № 24 по Автомобильной улице, появятся нескольких зон отдыха и зон проведения массовых мероприятий. Согласно проекту будут устроены детские игровые площадки и три рыбацких мостика.

Напомним, что благоустройство финансируется из средств городского и регионального бюджетов. Всего в 2018 году на благоустройство этой территории направят в общей сложности 53,5 млн руб.