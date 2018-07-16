Ещё
Благоустройство Летнего озера в Калининграде начнется уже в августе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благоустройство Летнего озера в Калининграде начнется уже в августе 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Благоустройство территории, прилегающей к Летнему озеру, может начаться уже в августе нынешнего года. Информация о соответствующем проекте была опубликована на сайте горадминистрации.
Специалисты МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» откорректировали разработанный в прошлые годы проект благоустройства. В скором времени будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который, этим же летом приступит к работе. Планируется, что к концу 2018 года, проект будет воплощен в жизнь.
Ожидается, что на берегу озера появятся велосипедная и пешеходная дорожки, будет обустроена набережная-терраса с пандусом со стороны многоквартирного дома № 24 по Автомобильной улице, появятся нескольких зон отдыха и зон проведения массовых мероприятий. Согласно проекту будут устроены детские игровые площадки и три рыбацких мостика.
Напомним, что благоустройство финансируется из средств городского и регионального бюджетов. Всего в 2018 году на благоустройство этой территории направят в общей сложности 53,5 млн руб.
АиФ: последние новости
Стала известна программа празднования Дня города в Калининграде На Куршской косе заметили опасных для людей гусениц Один из крупнейших свинокомлексов Калининградской области пострадал от АЧС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»159
В России оценили неожиданное решение Франции72
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым350
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина236
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»12
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение