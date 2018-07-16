Могерини назвала последствия в случае развала СВПД «катастрофическими»

РФ и "С нашей стороны мы работаем на полной скорости, сегодня у нас есть решение Совета ЕС по внесению поправок в «блокирующее законодательство», то есть с нашей стороны шаги предпринимаются. Это работа, которая идет уже сейчас, и в Вене несколько дней назад мы обсуждали вместе с Ираном Китаем следующие шаги", — заявила она в понедельник журналистам.

По ее словам, в настоящий момент продолжается «техническая работа по вопросам банковского сектора, финансовых каналов, торговли нефтью, сектора средних и малых предприятий». Также Могерини напомнила, что срок вступления в силу первой волны санкций наступает 6 августа.

"Насколько я уверена? Я могу сказать, это сложная задача, потому что удельный вес США в мировой экономике, очевидно, значимый, но мы намерены сохранить сделку. Я не могу сказать, будут ли наши усилия вместе с усилиями других достаточными, но я могу сказать, что мы делаем все возможное и будем делать, чтобы не допустить развала сделки, потому что считаем, что последствия этого будут катастрофическими для всех", — добавила она.

Главы МИД стран ЕС одобрили в понедельник внесение поправок в положения европейского «блокирующего закона» для их распространения на санкции США по Ирану.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза.