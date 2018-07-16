Ещё
Услуга «Велоопция» станет доступна жителям Щербинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Услуга «Велоопция» станет доступна жителям Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Услуга «Велоопция» будет доступна жителям городского округа Щербинка с 18 июля на станциях Центральной пригородной пассажирской компании.
С помощью новой опции появится возможность оформить абонемент в кассах и билетопечатающих автоматах. Это позволит перевозить велосипед неограниченное количество раз в пределах времени действия и по маршруту абонемента.
Напомним, что в городском округе Щербинка функционирует станция Курского направления Московской железной дороги.
Со всеми условиями провоза велосипедов можно ознакомиться на сайте ЦППК.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Полнометражный анимационный фильм «Карлик нос» показали в Центральной библиотеке Щербинки Дату санитарного дня перенесут в филиале №2 Детско-юношеской библиотеки Каратисты спортивного клуба «Огава-Щербинка» завершили летнюю программу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»
В России оценили неожиданное решение Франции80
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым359
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина238
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение