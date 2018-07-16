Услуга «Велоопция» станет доступна жителям Щербинки 

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Услуга «Велоопция» будет доступна жителям городского округа Щербинка с 18 июля на станциях Центральной пригородной пассажирской компании.
С помощью новой опции появится возможность оформить абонемент в кассах и билетопечатающих автоматах. Это позволит перевозить велосипед неограниченное количество раз в пределах времени действия и по маршруту абонемента.
Напомним, что в городском округе Щербинка функционирует станция Курского направления Московской железной дороги.
Со всеми условиями провоза велосипедов можно ознакомиться на сайте ЦППК.