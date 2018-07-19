Ещё
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Реальное время
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в четверг на территории регионального совета Эшколь на юге Израиля, предупреждая о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Сирены воздушной тревоги звучат на территории регионального совета Эшколь", — говорится в распространенном военными коммюнике. В армии добавили, что на территории этого района проживают 13,6 тыс. человек. Время, за которое ракета или минометный снаряд долетает до него из сектора Газа, составляет 15 секунд.
Ранее в четверг радикалы из сектора Газа выпустили несколько минометных снарядов по израильским солдатам в районе забора безопасности у границы с палестинским приморским анклавом. В результате инцидента пострадавших нет, указали в армии. Незадолго до этого самолет ВВС Израиля выстрелил по группе радикалов, запускавших воздушные шары с горящими предметами на израильскую территорию с целью поджогов. По данным арабских СМИ, в результате этого удара один палестинец был убит, еще трое получили ранения.
Палестинские радикалы начали запускать воздушные змеи и шары с горящими предметами в сторону Израиля в ходе массовых выступлений, начавшихся в конце марта. Для нейтрализации воздушной угрозы израильская армия использует недорогие гражданские дроны, однако эта тактика не всегда приносит результат.
14 июля радикалы из палестинского анклава запустили по Израилю порядка двух сотен ракет и минометных снарядов. В ответ Армия обороны Израиля поразила десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, в тот же день при посредничестве Египта была достигнута договоренность о прекращении огня.
ТАСС: последние новости
ОНК Москвы: иностранцам в центре временного содержания недоступен бесплатный стоматолог В Великобритании открывается авиасалон "Фарнборо-2018" Второй набор наблюдателей на выборы мэра Москвы начнется 30 июля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России180
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона16
Казаки просят отменить пенсии561
Путин допустил обострение ситуации на Украине247
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение