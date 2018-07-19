Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. / ТАСС /. Сирены воздушной тревоги сработали в четверг на территории регионального совета Эшколь на юге Израиля , предупреждая о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сирены воздушной тревоги звучат на территории регионального совета Эшколь", — говорится в распространенном военными коммюнике. В армии добавили, что на территории этого района проживают 13,6 тыс. человек. Время, за которое ракета или минометный снаряд долетает до него из сектора Газа, составляет 15 секунд.

Ранее в четверг радикалы из сектора Газа выпустили несколько минометных снарядов по израильским солдатам в районе забора безопасности у границы с палестинским приморским анклавом. В результате инцидента пострадавших нет, указали в армии. Незадолго до этого самолет ВВС Израиля выстрелил по группе радикалов, запускавших воздушные шары с горящими предметами на израильскую территорию с целью поджогов. По данным арабских СМИ, в результате этого удара один палестинец был убит, еще трое получили ранения.

Палестинские радикалы начали запускать воздушные змеи и шары с горящими предметами в сторону Израиля в ходе массовых выступлений, начавшихся в конце марта. Для нейтрализации воздушной угрозы израильская армия использует недорогие гражданские дроны, однако эта тактика не всегда приносит результат.