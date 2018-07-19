Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля 

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в четверг на территории регионального совета Эшколь на юге Израиля, предупреждая о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Сирены воздушной тревоги звучат на территории регионального совета Эшколь", — говорится в распространенном военными коммюнике. В армии добавили, что на территории этого района проживают 13,6 тыс. человек. Время, за которое ракета или минометный снаряд долетает до него из сектора Газа, составляет 15 секунд.
Ранее в четверг радикалы из сектора Газа выпустили несколько минометных снарядов по израильским солдатам в районе забора безопасности у границы с палестинским приморским анклавом. В результате инцидента пострадавших нет, указали в армии. Незадолго до этого самолет ВВС Израиля выстрелил по группе радикалов, запускавших воздушные шары с горящими предметами на израильскую территорию с целью поджогов. По данным арабских СМИ, в результате этого удара один палестинец был убит, еще трое получили ранения.
Палестинские радикалы начали запускать воздушные змеи и шары с горящими предметами в сторону Израиля в ходе массовых выступлений, начавшихся в конце марта. Для нейтрализации воздушной угрозы израильская армия использует недорогие гражданские дроны, однако эта тактика не всегда приносит результат.
14 июля радикалы из палестинского анклава запустили по Израилю порядка двух сотен ракет и минометных снарядов. В ответ Армия обороны Израиля поразила десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, в тот же день при посредничестве Египта была достигнута договоренность о прекращении огня.