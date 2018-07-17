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На Юных Ленинцев отремонтировали бортовой камень
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На Юных Ленинцев отремонтировали бортовой камень 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
По просьбе пользователя портала «Наш город» на улице Юных Ленинцев, дом 26, корпус 1 силами коммунальных служб отремонтирован бортовой камень.
После проведения ремонта на портале опубликован официальный ответ заявителю за подписью главы управы района Текстильщики Александра Матыцина.
«По указанному адресу выполнены работы по восстановлению бордюрного камня», — говорится в сообщении.
Напомним, что портал «Наш город» предназначен для оперативного взаимодействия горожан и представителей власти. Воспользоваться сайтом может любой житель Москвы после несложной процедуры регистрации. (ск)
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