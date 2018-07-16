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Ростуризм предупредил о надвигающемся шторме на Филиппинах
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Ростуризм предупредил о надвигающемся шторме на Филиппинах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о неблагоприятных погодных условиях на Филиппинах, ожидающихся 16-17 июля, сообщает ведомство.
По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИДа РФ, 16 и 17 июля в северных областях филиппинского острова Лусон прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь из-за тропической депрессии «Генри».
Кроме того, по информации МИДа, 23 июля в стране ожидается усиление мер безопасности и изменение транспортных маршрутов, в том числе в аэропорту «Ниной Акино» в связи с обращением президента Филиппин к парламенту в здании палаты представителей в городе Кесон-Сити.
"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях в этой стране и возможном изменении транспортных маршрутов в аэропорту «Ниной Акино», — говорится в сообщении.
Также Ростуризм рекомендует самим туристам учитывать эту информацию при планировании поездок на Филиппины.
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