Поликлиника №210 откроет «Шатер здоровья»

Марафон «Московское здоровое лето» пройдет в Москве с 15 июля по 9 сентября.

Цель проекта — повысить мотивацию москвичей к ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Проведут оздоровительные марафоны в столичных парках, а организаторами выступят сотрудники медицинских учреждений Москвы.

Так, для жителей Братеева возможность проверить здоровье организуют работники поликлиники №210 в специальном «Шатре здоровья» в заповеднике «Царицыно».

«Каждые выходные силами сотрудников нашей поликлиники будут проводиться всевозможные оздоровительные мероприятия. Это и консультации врачей, и познавательные лектории, и мастер-классы по ЗОЖ и оказанию первой помощи, — сообщила заведующий филиалом городской поликлиники № 210 Елена Коростиленко.