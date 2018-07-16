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Поликлиника №210 откроет «Шатер здоровья»
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Поликлиника №210 откроет «Шатер здоровья» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Марафон «Московское здоровое лето» пройдет в Москве с 15 июля по 9 сентября.
Цель проекта — повысить мотивацию москвичей к ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Проведут оздоровительные марафоны в столичных парках, а организаторами выступят сотрудники медицинских учреждений Москвы.
Так, для жителей Братеева возможность проверить здоровье организуют работники поликлиники №210 в специальном «Шатре здоровья» в заповеднике «Царицыно».
«Каждые выходные силами сотрудников нашей поликлиники будут проводиться всевозможные оздоровительные мероприятия. Это и консультации врачей, и познавательные лектории, и мастер-классы по ЗОЖ и оказанию первой помощи, — сообщила заведующий филиалом городской поликлиники № 210 Елена Коростиленко.
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