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Дети из Некрасовки посетили Музей автомобильных историй
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Дети из Некрасовки посетили Музей автомобильных историй 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Мальчишки из группы социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра «Гармония» побывали на экскурсии в Музее автомобильных историй. Этот музей представляет собой уникальное собрание удивительных экспонатов и арт-объектов, рассказывающих о самых ярких и интересных этапах развития отечественной и зарубежной автопромышленности.
В рамках действующей экспозиции представлена редкая коллекция легендарных детских педальных автомобилей, бывших когда-то пределом мечтаний большинства мальчиков и девочек в СССР. Исключительные экземпляры машинок, благодаря стараниям умельцев из мастерских музея, находятся в прекрасном состоянии и представляют прежде всего художественную ценность. (ис)
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