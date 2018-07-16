Дети из Некрасовки посетили Музей автомобильных историй

Мальчишки из группы социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра «Гармония» побывали на экскурсии в Музее автомобильных историй. Этот музей представляет собой уникальное собрание удивительных экспонатов и арт-объектов, рассказывающих о самых ярких и интересных этапах развития отечественной и зарубежной автопромышленности.

В рамках действующей экспозиции представлена редкая коллекция легендарных детских педальных автомобилей, бывших когда-то пределом мечтаний большинства мальчиков и девочек в СССР. Исключительные экземпляры машинок, благодаря стараниям умельцев из мастерских музея, находятся в прекрасном состоянии и представляют прежде всего художественную ценность. (ис)