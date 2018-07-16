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Корейская делегация посетила технополис «Москва» в Печатниках
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Корейская делегация посетила технополис «Москва» в Печатниках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Возможности площадки для размещения наукоемких компаний корейской делегации презентовали в технополисе «Москва» в Печатниках.
— В нанотехнологическом центре композитов гостям показали образцы продукции для разных отраслей промышленности, — сообщили в пресс-службе технополиса. — Сотрудники предприятия подробно рассказали о технологических процессах производства.
Общую презентацию особой экономической зоны провела директор по внешним связям технополиса Олеся Мальцева. Она отметила также специфику инженерной базы, льготные условия и рассказала о высокотехнологичном производстве резидентов. Кроме того, на территории базовой кафедры Московского государственного образовательного комплекса делегация познакомилась с техническим оснащением и учебными аудиториями.
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