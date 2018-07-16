Корейская делегация посетила технополис «Москва» в Печатниках

Возможности площадки для размещения наукоемких компаний корейской делегации презентовали в технополисе «Москва» в Печатниках.

— В нанотехнологическом центре композитов гостям показали образцы продукции для разных отраслей промышленности, — сообщили в пресс-службе технополиса. — Сотрудники предприятия подробно рассказали о технологических процессах производства.

Общую презентацию особой экономической зоны провела директор по внешним связям технополиса Олеся Мальцева. Она отметила также специфику инженерной базы, льготные условия и рассказала о высокотехнологичном производстве резидентов. Кроме того, на территории базовой кафедры Московского государственного образовательного комплекса делегация познакомилась с техническим оснащением и учебными аудиториями.