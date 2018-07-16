Степные рыси появились в московской многоэтажке

Москве появились степные рыси: дикие кошки живут в обычной московской многоэтажке. Владельцы объясняют их наличие просто и лаконично — «захотелось». Жители высотки в шоке от такой «экзотики».

Двухлетний каракал только недавно начал ходить. Алексей и Елена без слез вспоминать не могут. Любимый дикий котенок. И одна обычная прививка у врача.

«Это Кирилл, порода каракал. У него синдром ДЦП приобретенный, не работает мозжечок. Когда лечились в клинике, врачи сделали прививки, после чего котенку стало плохо», — сказала Елена, хозяйка каракала.

Врачи разводили руками со словами «даже не пытайтесь, шансов на выздоровление нет».

«Первый год мы его лечили, потратили миллион. Это привело к тому, что он хотя бы начал ходить, а то не ходил, зато он добрый и симпатичный, ноги отличные, нарушена координация», — сказала Елена, хозяйка каракала.

Хозяйке предложили спасение — отправить полуживого котенка в контактный зоопарк.

«Нам предлагали сдать с доплатой, взять нового, сдать в приемник, где бы его все «жимкали» для фотосессии», — сказала Елена, хозяйка каракала.

В комнате притаился еще один зверь. Это сервал, зовут его Данил, ему два года. Людей он не любит. Он добрый, когда в комнате никого нет, кроме хозяйки. Но стоит показать тарелку с едой, и животное вмиг становится добрым. Любовь к кошкам у Елены с детства.

«Я бы не рекомендовала людям заводить таких кошек. Идти и покупать на ближайшем сайте. Вы на это животное будет тратить больше, чем на ребенка. Это очень дорого, покупать контрабанду. Еще и вас может заразить», — сказала Елена, хозяйка каракала.