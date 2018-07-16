Илон Маск обещает спасать всех страждущих

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика»Многие акционеры обеспокоены поведением главы Tesla Илона Маска. Самый крупный инвестор, компания Baillie Gifford & Co., попросила бизнесмена сконцентрироваться на ключевых проблемах компании, а именно производстве Model 3. Но Илон Маск готов заботиться обо всех, только лишь не о своей компании и сотрудниках. На заводе Tesla в Калифорнии все постоянно пили энергетический напиток Red Bull, чтобы бороться с усталостью и не засыпать, рассказали Bloomberg бывшие и нынешние сотрудники компании. Руководство бесплатно предоставляло энергетики, потому что смены длились по 12—16 часов. Сотрудник по имени Майки Катура рассказал, что у многих от недосыпа и переутомления появился «Тesla-взгляд» — взгляд, делающий людей похожими на зомби. «Они приходят на завод оживленными, собранными. И через пару недель вы видите, как эти люди выходят из здания и просто смотрят в небо как зомби», — говорит он. У Илона Маска, тем временем, начинает развиваться комплекс Супермена. Ну, или советы пиарщиков неудачные, кто знает. Глава Tesla предложил американскому городу Флинту свою помощь в очистке воды. 47-летний предприниматель обратил внимание на эту проблему после того, как его попросили помочь в «Твиттере», передаёт The Guardian. Сообщается, что большинство домов в городе все-таки имеют питьевую воду, но некоторые жители считают, что стандарты и тесты Агентства по охране окружающей среды сфальсифицированы, и вода из их кранов непригодна. Маск пообещал, что профинансирует установку фильтров тем, кому они действительно нужны, и поможет решить проблему с восприятием для тех, у кого вода в норме. Ехать на помощь в Мичиган Маск планирует сразу после прибытия из Таиланда, где он пытался помочь спасти детскую футбольную команду. Илон Маск разработал спасательную капсулу-субмарину из фрагментов своей ракеты Falcon 9 и лично привез ее в Таиланд. Однако, глава спасательной миссии Наронсак Осатанакорн отклонил предложение, объяснив, что субмарина непригодна для условий, в которых проводится спасательная операция. В ответ на это Маск назвал главного спасателя недостаточно компетентным, хотя детей благополучно освободили и без изобретения гендиректора Tesla. Затем Маска раскритиковал британский дайвер Верн Унсворт — по данным медиа, именно он первым нашёл путь к застрявшим в 6-километровой пещере школьникам и их тренеру и сыграл ключевую роль в их спасении. На вопрос CNN о Маске и его субмарине Унсворт ответил: «Это совершенно бесполезная штука, которая вообще никак не пригодилась бы. Она бы и 50 метров этого тоннеля не преодолела, чистый пиар-ход».

Реакция Маска поразила многих: бизнесмен обозвал в Твиттере героического спасателя «педофилом». Позднее твит был удален, но было поздно — грубость миллиардера осветили уже все ведущие западные СМИ. Конечно, можно списать странное поведение Илона Маска прогрессирующим биполярным расстройством, о котором он говорил в 2017-м. Возможно, сказался «производственный ад», в который, впрочем загнал себя и свои подчиненных сам бизнесмен. А в интервью агентству Bloomberg Илон Маск заявил, что период увеличения производства Tesla Model 3 стал одним из самых сложных в его жизни. А за неделю до того, как Tesla достигла целевого показателя по выпуску электромобилей Model 3, Маск почти всё время был на заводе Tesla. "Пять дней подряд я носил одну и ту же одежду. Да, всё было очень суматошно. ∎ Но все были настроены на достижение этого показателя. У нас было много препятствий". В апреле он признался, что спит на фабрике Tesla: компания срывала сроки и залезла в долги. Маск даже показал диван, на котором спит, и рассказал, что иногда спит на полу, потому что диван оказался неудобным. В мае глава компании допустил «гибель» Tesla из-за выпуска бюджетных Model 3, и с тех пор сотрудников заставляли работать в несколько раз больше, чем раньше.