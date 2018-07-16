В Госдуме подумают, как поощрить сборную России и Черчесова

— Все фракции договорились, дано поручение Игорю Владимировичу Лебедеву как члену исполкома Российского футбольного союза, чтобы он от имени всех фракций внес предложение по тому, каким образом мы должны отметить и организаторов чемпионата мира по футболу, и тренера нашего, и команду, — цитирует ТАСС первого вице-спикера нижней палаты Ивана Мельникова

На прошедшем домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, в котором по пенальти уступила Хорватии — серебряному призеру турнира.

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