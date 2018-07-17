Игорь Лебедев: Предлагаем наградить Черчесова и всю сборную почетными грамотами 

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев на пленарном заседании предложил наградить почетными грамотами сборную России за успешное выступление на чемпионате мира.
«Госдума не может и не должна оставаться в стороне от этой победы, поэтому мы предлагаем наградить: генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Леонидовича Сорокина и Российский футбольный союз почетной грамотой Госдумы за великолепную организацию и проведение чемпионата мира по футболу.
Наградить Станислава Саламовича Черчесова и всю национальную сборную по футболу почетными грамотами за великолепное выступление на домашнем чемпионате мира по футболу.