Госдума наградила Почетной грамотой Мутко, Левитина и Черчесова за ЧМ-2018

"17 июля Совет Думы принял решение о награждении Почетной грамотой Государственной Думы помощника президента РФ Игоря Левитина, заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, генерального директора автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия-2018“ Алексея Сорокина и коллектив общероссийской общественной организации „Российский футбольный союз“ за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», — отмечается в документах.

В протоколе также сообщается, что Почетной грамотой Госдумы «за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и участия в чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России награждается главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов».