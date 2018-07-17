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Госдума наградила Почетной грамотой Мутко, Левитина и Черчесова за ЧМ-2018
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Госдума наградила Почетной грамотой Мутко, Левитина и Черчесова за ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума наградила Почетной грамотой вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, помощника президента РФ Игоря Левитина и главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова за вклад в организацию и проведение в России чемпионата мира по футболу. Это следует из протоколов заседания Совета Думы.
"17 июля Совет Думы принял решение о награждении Почетной грамотой Государственной Думы помощника президента РФ Игоря Левитина, заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, генерального директора автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия-2018“ Алексея Сорокина и коллектив общероссийской общественной организации „Российский футбольный союз“ за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», — отмечается в документах.
В протоколе также сообщается, что Почетной грамотой Госдумы «за существенный вклад и высокие достижения, проявленные в ходе подготовки и участия в чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России награждается главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов».
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