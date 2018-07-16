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Творчество писателя-натуралиста вспомнят в районе Марьино
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Творчество писателя-натуралиста вспомнят в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Приятные сюрпризы ожидают юных посетителей библиотеки № 135 района Марьино в рамках подготовленной литературной встречи, посвященной творчеству писателя-натуралиста и сценариста Георгия Скребицкого.
— Для гостей подготовили программу «Лесной прадедушка» — это прогулка по литературному скверу в честь 115-летия со дня рождения Скребицкого, — рассказали в библиотеке № 135. — Посетители услышат больше о его творчестве, узнают интересные факты из биографии писателя.
Также юных читателей ждут викторина и эстафета «Простофили и хитрецы».
Гостей в возрасте от шести лет ждут 20 июля на детской площадке возле библиотеки по адресу: улица Донецкая, дом 33. Начало — в 13.00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 356-53-61.
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