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Управление ветеринарии Псковской области продлило сроки формирования общественного совета
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Управление ветеринарии Псковской области продлило сроки формирования общественного совета 

Псковская губерния 1 час назад
В связи с отсутствием нобходимого количества заявок, Общественная палата Псковской области сообщила о продлении срока процедуры формирования состава общественного совета при управлении ветеринарии администрации Псковской области до 13 августа включительно. Документы о выдвижении кандидатов в состав общественного совета направляются в Общественную палату Псковской области одним из следующих способов: подаются непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 20, второй этаж. Второй способ — почтовым отправлением по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, а/я 30. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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