Жителей Ахтубинска с плаката назвали «гаражанами» и позвали «страхаваться»

Фотографию с замечательным рекламным баннером выложили в сеть жители города Ахтубинска .. Некая страховая компания предлагала жителям города оформить полис ОМС. Казалось бы, обычное рекламное объявление. Но, приглядевшись, горожане заметили, в тексте огромное количество орфографических ошибок. Как такое могло произойти и куда смотрел автор, выяснял «КВ».

Увидев снимок странного баннера в Интернете, пользователи соцсетей подумали, что это очередная шутка и кто-то просто упражняется в искусстве Photoshop. Может, какой-то неизвестный герой и правда решил пошутить таким образом, но, тем не менее, плакат на указанном месте действительно висит. В тексте рекламного сообщения страховая компания приглашает «Гаражан» получить полис «обязательного медецинского страхавания». Но как такое могло произойти? Неужели рекламные агентства и компании, занимающиеся изготовлением наружной рекламы, не проверяют текст перед печатью?

«Тут все не так просто, — рассказывает Николай, специалист по изготовлению наружной рекламы. — Если проект наш полностью — от дизайна, формата и до текста — то, конечно, мы все проверяем и перепроверяем. Ошибки у нас случаются крайне редко. Но если такое происходит, весь тираж мы перепечатываем за свой счет. Другое дело, когда приходит заказчик с уже готовым макетом. Тут мы уже не проверяем и не смотрим, потому что, честно говоря, времени нет — на печать идет очень большой поток. В таком случае ответственность, в том числе и материальная, ложится на дизайнера, разработавшего макет. Но, к сожалению, далеко не все клиенты это понимают. Многие потом приходят, скандалят, грозятся нас обанкротить. Но, как видите, пока стоим.»

Интересно, а сам то заказчик ахтубинского баннера понимает, что на нем написано и на каком языке?

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