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В Москве ограничили движение на Авиационной улице из-за ЧП
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В Москве ограничили движение на Авиационной улице из-за ЧП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Движение на улице Курчатова в сторону Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за взрыва бытового газа в кафе на Авиационной улице, сообщили РИА Новости в ЦОДД в понедельник.
Возгорание и хлопок произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано в 16.00 на площади 50 квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, взрыв бытового газа произошел в кафе, пострадали 12 человек. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
"Из-за ЧП на северо-западе Москвы на улице Академика Курчатова полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону улицы Авиационная можно проехать только по одной полосе из двух", — сообщают в ЦОДД.
В ЦОДД рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.
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