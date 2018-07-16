В Москве ограничили движение на Авиационной улице из-за ЧП

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Движение на улице Курчатова в сторону Волоколамского шоссе полностью перекрыто из-за взрыва бытового газа в кафе на Авиационной улице, сообщили РИА Новости в ЦОДД в понедельник.

Возгорание и хлопок произошел в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано в 16.00 на площади 50 квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин , взрыв бытового газа произошел в кафе, пострадали 12 человек. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

"Из-за ЧП на северо-западе Москвы на улице Академика Курчатова полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону улицы Авиационная можно проехать только по одной полосе из двух", — сообщают в ЦОДД.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.