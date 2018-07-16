Мурат Кумпилов принял участие в заседании Госсовета-Хасэ РА

Сегодня в Доме правительства РА состоялось последнее перед парламентскими каникулами заседание Государственного Совета — Хасэ РА. В нем принял участие Глава РА Мурат Кумпилов

В рамках правительственного часа была заслушана информация об использовании цифровых технологий при реализации Закона РА «О стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года», а также о ходе выполнения Комплексной программы по совершенствованию семейной политики в Республике Адыгея на 2015–2018 годы.

По данным министра труда и социального развития РА Джанбеча Мирзы, в результате комплексных мер в республике за два года (с 2015г по 2017г) численность многодетных семей возросла с 4900 до 5866. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, составляет 95%. Количество малоимущих семей уменьшилось с 33674 до 9951 семьи. После проведенного анализа реализации Комплексной программы по совершенствованию семейной политики в РА с учетом текущего года будет подготовлен проект программы на 2019-2021 годы.

Далее с докладом об изменениях в основном финансовом документе республики выступил министр финансов РА Довлетбий Долев. По его словам, в этом году предполагается увеличение объема доходной части бюджета на 71 млн рублей за счет налоговых поступлений. Эти средства будут направлены на увеличение объемов Дорожного фонда РА. В результате на реконструкцию дорог дополнительные средства в виде субсидий — 51 млн рублей — получит Тахтамукайский район, 20 млн рублей — Гиагинский район.

В повестку дня также были включены законопроекты, касающиеся административных правонарушений, деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РА, государственной поддержки молодежи в республике и другие, а также обращения и законодательные инициативы законодательных органов субъектов страны.

Ольгой Голодец и В завершение заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал депутатов о ряде недавних рабочих встреч — с Заместителями Председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком . В ходе переговоров были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона и задачи для достижения целевых показателей. По всем представленным проектам республика заручилась поддержкой федеральных органов власти.

«Мы рассчитываем на содействие федерального центра в вопросах увеличения энергомощностей, развития транспортной инфраструктуры, строительства и реконструкции ряда объектов социального значения. Конечно, от того, насколько активно мы будем отстаивать интересы республики, зависит очень многое. Однако уровень поддержки федерального центра будет пропорционален результату наших усилий, эффективности и слаженности нашей деятельности. Поэтому впереди — еще больше работы, которая требует консолидации усилий всех уровней власти, придания нового импульса, чтобы достичь позитивных изменений», — подчеркнул Мурат Кумпилов.