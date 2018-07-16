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Глава Минприроды назначил директора нового департамента ООПТ и Байкала
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Глава Минприроды назначил директора нового департамента ООПТ и Байкала 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назначил Алексея Титовского директором департамента, координирующего сферу развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и территории Байкала. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства.
Департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории был создан 3 июля 2018 года.
"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении на должность директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Алексея Титовского", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что ранее Титовский занимал должность директора Департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа. Глава Минприроды отдельно подчеркнул важность развития и сохранения Байкала: «Байкальская природная территория находится на особом контроле. Ее управление будет осуществляться совместно с представителями науки и общественности. У директора департамента работы будет очень и очень много», — отметил он.
На сегодняшний день в России 217 особо охраняемых природных территорий федерального значения, 105 из них — заповедники, 54 — нацпарки и 58 — заказники. Управление ООПТ осуществляют 134 федеральных государственных бюджетных учреждения.
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