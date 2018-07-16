Глава Минприроды назначил директора нового департамента ООПТ и Байкала

Департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории был создан 3 июля 2018 года.

"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении на должность директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Алексея Титовского", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что ранее Титовский занимал должность директора Департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа . Глава Минприроды отдельно подчеркнул важность развития и сохранения Байкала: «Байкальская природная территория находится на особом контроле. Ее управление будет осуществляться совместно с представителями науки и общественности. У директора департамента работы будет очень и очень много», — отметил он.

На сегодняшний день в России 217 особо охраняемых природных территорий федерального значения, 105 из них — заповедники, 54 — нацпарки и 58 — заказники. Управление ООПТ осуществляют 134 федеральных государственных бюджетных учреждения.