Михайловка в 2019 году получит новый статус 

АиФ Волгоград: последние новости

Мэрия рассказала, почему склоны около «Волгоград Арены» частично «размыло»

В Волгограде с 16 июля начнутся очередные отключения горячей воды

В Волгограде на 1-ой продольной на разделительной полосе образовался провал