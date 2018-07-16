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Михайловка в 2019 году получит новый статус
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Михайловка в 2019 году получит новый статус 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Город Михайловка в Волгоградской области станет первой в регионе территорией опережающего социально-экономического развития. Минэкономразвития России одобрило соответствующую заявку администрации региона.
По данным пресс-службы губернатора, смена статуса поможет привлечь инвесторов в Михайловку и как следствие запустить в городе ряд предприятий. Так, планируется открытие площадки по выпуску модифицированного катионного крахмала, производства электрощитового оборудования, высадка плодово-ягодного сада. Инвесторы намерены вложить в данные проекты в течение ближайших 10 лет около 1,5 миллиарда рублей. Отметим, в Михайловке будут созданы дополнительные преференции для инвесторов, в том числе пониженные ставки по налогу на прибыль, снижение размера страховых взносов, освобождение от земельного налога и налога на имущество. Добавим, с 2017 года во Фролово и Михайловке предпринимателям доступны субсидии, которые они могут направлять на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей.
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