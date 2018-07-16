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Дольщику вернули деньги после его обращения в суд
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Дольщику вернули деньги после его обращения в суд 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
Гражданин Москвы заключил договор долевого строительства с фирмой-застройщиком, однако в установленный срок жилья не получил, вследствие чего обратился в суд, где было принято решение о взыскании со строительной организации более 500 тысяч рублей в качестве неустойки и возмещения морального вреда в пользу истца.
После возбуждения дела судебным приставом, отправившим запросы в банки и регистрирующие органы с целью выяснения имущественного положения организации-должника, застройщик требуемую сумму не выплатил. Тогда с организации-должника были взысканы денежные средства, находящиеся в банке, задолженность была погашена и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Таким образом, возымели действие меры принудительного исполнения.
Узнать о наличии или отсутствии задолженности и оплатить её можно на официальном сайте службы с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств.
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