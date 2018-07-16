В Госдуму внесен законопроект о пополнении перечня заболеваний в федеральной программе «Семь нозологий»

Члены Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий расширить список редких (орфанных) заболеваний, лечение которых предусмотрено федеральной программой «Семь высокозатратных нозологий» («Семь нозологий»). Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона направлен на передачу полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI) федеральному органу исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. В настоящее время пять указанных редких (орфанных) заболевания включены в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что обеспечение граждан лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения этих заболеваний в настоящее время отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Это создает значительную финансовую нагрузку на региональные бюджеты.

В связи с этим законопроектом предлагается передать пять указанных нозологий на федеральный уровень, тем самым пополнив федеральную программу «Семь высокозатратных нозологий».

Авторы документа отмечают, что по состоянию на 25 июня 2018 г. в Федеральном регистре жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, по указанным выше заболеваниям, приводящим к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, включены 2 тыс. 130 пациентов, в том числе 1 тыс. 583 ребенка.

«Реализация проекта федерального закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета и увеличения штатной численности федеральных органов исполнительной власти, а также потребует дополнительные ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете на их содержание и выполнение установленных функций», — следует из пояснительной записки.

Орфанные заболевания — это группа редких болезней, в основном обусловленных генетическими отклонениями. Такие заболевания как правило проявляются в детском возрасте. В России из федерального бюджета финансируются лекарства для заболеваний из федеральной программы «Семь высокозатратных нозологий», еще 24 нозологии — ответственность регионов. Программа «Семь высокозатратных нозологий» реализуется в Российской Федерации с 2008 г. и ее основной идеей является централизация закупок за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов для лечения наиболее дорогостоящих заболеваний и состояний.