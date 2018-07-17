Ещё
«Нафтогаз» похвастался несуществующей рекордной прибылью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» похвастался несуществующей рекордной прибылью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
«Нафтогаз Украины» сообщил о рекордной прибыли по итогам 2017 года, включив туда еще не полученные деньги по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.
Так, согласно отчету компании, прибыль составила 39,4 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов). Если бы суд вынес решение не в пользу «Нафтогаза», компания понесла бы чистый убыток в размере 7,4 миллиарда гривен (более 284 миллионов долларов).
Также в заявлении компании говорится, что «Нафтогаз» увеличил добычу, работал над возвратом долгов, создал условия для наращивания транзита, а также начал внедрение новой системы закупок. По информации компании, она остается самым большим донором бюджета Украины, обеспечивая около 15 процентов доходов.
Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В целом арбитраж удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую сторону выплатить за недопоставку газа по транзитному договору 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов4
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II334
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение