«Нафтогаз» похвастался несуществующей рекордной прибылью

«Нафтогаз Украины» сообщил о рекордной прибыли по итогам 2017 года, включив туда еще не полученные деньги по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с «Газпромом» . Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно отчету компании, прибыль составила 39,4 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов). Если бы суд вынес решение не в пользу «Нафтогаза», компания понесла бы чистый убыток в размере 7,4 миллиарда гривен (более 284 миллионов долларов).

Также в заявлении компании говорится, что «Нафтогаз» увеличил добычу, работал над возвратом долгов, создал условия для наращивания транзита, а также начал внедрение новой системы закупок. По информации компании, она остается самым большим донором бюджета Украины , обеспечивая около 15 процентов доходов.

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В целом арбитраж удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую сторону выплатить за недопоставку газа по транзитному договору 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.