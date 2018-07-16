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«Формирование комфортной городской среды»: в Большом Мурашкино появится своя пешеходная улица
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«Формирование комфортной городской среды»: в Большом Мурашкино появится своя пешеходная улица 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
«Формирование комфортной городской среды»: в Большом Мурашкино появится своя пешеходная улицаВ Нижегородской области завершается ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди лидеров по темпам работ — Большое Мурашкино: обновленную улицу, которую местные жители уже называют Большемурашкинской Покровкой, планируют открыть к Дню поселка 18 августа.
Уже благоустроен местный парк. Там проложили дорожки, установили детские и спортивные площадки, запустили фонтан. Вместе с пешеходной улицей он составит удобное для жителей место для прогулок и отдыха.
В этом году планируется благоустроить 793 двора, 67 общественных площадок и шесть парков.
По программе «Формирование комфортной городской среды» из 5 млн рублей, направленных на благоустройство улицы, местная администрация софинансирует 20%, 30% выделено из бюджета области, 50% — из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Работы уже начались в большинстве районов Нижегородской области. Подрядчики приступили к обновлению 387 дворов, 21 общественного пространства и двух парков. Еще по 77 объектам уже заключены договоры с подрядными организациями, и благоустройство там начнется в ближайшее время», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
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