«Формирование комфортной городской среды»: в Большом Мурашкино появится своя пешеходная улица

«Формирование комфортной городской среды»: в Большом Мурашкино появится своя пешеходная улицаВ Нижегородской области завершается ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди лидеров по темпам работ — Большое Мурашкино: обновленную улицу, которую местные жители уже называют Большемурашкинской Покровкой, планируют открыть к Дню поселка 18 августа.

Уже благоустроен местный парк. Там проложили дорожки, установили детские и спортивные площадки, запустили фонтан. Вместе с пешеходной улицей он составит удобное для жителей место для прогулок и отдыха.

В этом году планируется благоустроить 793 двора, 67 общественных площадок и шесть парков.

По программе «Формирование комфортной городской среды» из 5 млн рублей, направленных на благоустройство улицы, местная администрация софинансирует 20%, 30% выделено из бюджета области, 50% — из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».