Ещё
«Спартак» обыграл «Рудар» в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спартак» обыграл «Рудар» в товарищеском матче 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" обыграл словенский «Рудар» со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
Футболисты провели товарищескую встречу в рамках сбора «Спартака» в Австрии.
Мячи в составе спартака забили Александр Ломовицкий на шестой минуте, Софьян Ханни на 32 и Квинси Промес на 75.
Заключительный матч на сборах перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет против турецкого «Трабзонспора».
В первом туре чемпионата России в сезоне-2018/19 «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 28 июля.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее ФИФА признала Черышева одним из главных открытий ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Путин извинился перед жителями Хельсинки Зидан отказался покупать Неймара в "Реал" из-за Марсело "Реал" определился с заменой Роналду
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США312
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа195
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже45
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение