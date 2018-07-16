«Спартак» обыграл «Рудар» в товарищеском матче

Московский "Спартак" обыграл словенский «Рудар» со счетом 3:1, сообщает ТАСС

Футболисты провели товарищескую встречу в рамках сбора «Спартака» в Австрии

Мячи в составе спартака забили Александр Ломовицкий на шестой минуте, Софьян Ханни на 32 и Квинси Промес на 75.

Заключительный матч на сборах перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет против турецкого «Трабзонспора».

В первом туре чемпионата России в сезоне-2018/19 «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 28 июля.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее ФИФА признала Черышева одним из главных открытий ЧМ-2018.