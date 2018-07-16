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«Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Рударом»
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«Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Рударом» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч со словенским «Рударом».
«Спартак»: Ребров, Петкович, Мамин, Боккетти, Рассказов, Ерёменко, Попов, Полубояринов, Ломовицкий, Ханни, Адриано.
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