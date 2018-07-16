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Около 700 представителей старшего возраста cтали участниками проекта «Московское долголетие» в Некрасовке
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Около 700 представителей старшего возраста cтали участниками проекта «Московское долголетие» в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Почти 700 жителей района Некрасовка старшего возраста стали участниками программы «Московское долголетие».
— За четыре месяца почти 700 жителей района Некрасовка с удовольствием начали осваивать танцы, гимнастику, скандинавскую ходьбу, классическое пение, живопись, основы рисунка, а также вышивание, вязание, кулинарию, — сообщила заведующая филиалом «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» Ольга Малютина. — Каждый нашел себе хобби по вкусу рядом с домом.
При этом представители старшего поколения с удовольствием занимаются разными видами спорта с учетом пожеланий и физических потребностей. Всего физической активностью в Некрасовке заняты 411 человек. Среди самых востребованных спортивных направлений — общая физическая подготовка, гимнастика, занятия в тренажерном зале, скандинавская ходьба.
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