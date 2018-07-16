Безработный житель Балахны пойдет под суд за комментарий в соцсети

32-летний безработный житель Балахны предстанет перед судом за комментарий в соцсети. В его посте сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки экстремизма. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ.

По версии следствия, провокационный пост был размещен еще в 2016 году. Мужчина зашел с мобильного телефона в одно из сообществ «Вконтакте», где была опубликована видеозапись с дракой молодых людей. Он оставил под ней свой комментарий, содержащий признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти и унижение национального достоинства граждан.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, против молодого саровчанина также возбудили уголовное дело за посты в соцсети.