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Безработный житель Балахны пойдет под суд за комментарий в соцсети
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Безработный житель Балахны пойдет под суд за комментарий в соцсети 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
32-летний безработный житель Балахны предстанет перед судом за комментарий в соцсети. В его посте сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки экстремизма. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ.
По версии следствия, провокационный пост был размещен еще в 2016 году. Мужчина зашел с мобильного телефона в одно из сообществ «Вконтакте», где была опубликована видеозапись с дракой молодых людей. Он оставил под ней свой комментарий, содержащий признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти и унижение национального достоинства граждан.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Напомним, против молодого саровчанина также возбудили уголовное дело за посты в соцсети.
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