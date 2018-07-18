Сенаторы призывают завершить инвентаризацию доходов и расходов субъектов РФ 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работа по инвентаризации расходов субъектов РФ завершена, но необходимо провести учет и их доходов, это нужно как правительству, так и Совету Федерации. Об этом в среду заявил глава комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Открывая круглый стол на тему направлений бюджетной и налоговой политики, он отметил, что правительство ранее согласилось с позицией СФ о проведении инвентаризации расходов субъектов, «эта работа выполнена». Однако, продолжил Рябухин, по мнению парламентариев, «она недостаточно качественно выполнена».
"Мы считаем выполненной эту работу по инвентаризации полномочий [субъектов], когда будет произведена инвентаризация доходов субъектов Федерации", — сказал он. По словам Рябухина, это нужно не только для самого Совфеда как для палаты регионов, но также и для кабинета министров.