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Североосетинские спасатели вызволили щенка из расщелины
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Североосетинские спасатели вызволили щенка из расщелины 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
В службу спасения республики обратился один из местных жителей, заметивший скулившего щенка. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей, чтобы освободить животное. Щенок оказался зажат между стеной автовокзала и ларьком на глубине 1,5 метров.
Операция продлилась около часа. Для того, чтобы отодвинуть стенку коммерческого помещения специалистам понадобился гидравлический инструмент.
Сейчас щенку ничего не угрожает. При освобождении никаких повреждений он не получил.
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