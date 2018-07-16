В Омске попугай Чики с улицы Рабиновича залетел к соседям и «построил всех, даже лабрадора»

Омске попугай, ускользнувший от хозяев через балконную дверь и попавший в квартиру к соседям по району, оказался столь решительным, что напугал домашнюю собаку породы лабрадор. Ранее он был известен агрессивным отношением к кошкам.

Масковый неразлучник по имени Чики залетел в окно квартиры омичей три года назад и жил у них до 11 июля, когда покинул свое жилище тем же путем, сообщает

"СуперОмск". Попугая видели в центральном округе города, но в руки птица не давалась: поймать ее не смогли даже с помощью клетки, корма и включении записи пения птиц.

Однако в тот же день в сети «ВКонтакте» разместила объявление Наталья Фастер — попугай залетел в квартиру к омичке Валентине Кузнецовой, которая живет по соседству с прежними хозяевами. На следующий день в другой

группе

в соцсети появилось объявление о хозяевах птицы.

Оказалось, неразлучника зовут Чики, кошек и собак он не боится. Людям также стоит беречь руки, так как попугай «на жердочку садится, но сильно кусается». Его хозяйка — омичка Елена Желобкова. Она также рассказала, что, видимо, ее муж, приехав покормить птицу, по неосторожности плохо закрыл балкон, ранее открытый из-за жары.

"Скорее это он меня нашел, а не я его. Он просто залетел на балкон и полчаса там кричал. Потом влетел в квартиру, как к себе домой, и построил всех, даже лабрадора", — рассказала «СуперОмску» временная хозяйка попугая.

Пернатый гость, по ее словам, влетев в окно, напугал собаку Симу, которая хотела с ним познакомиться. «Симе клювом попало, когда она нос в клетку сунула», — пояснила Кузнецова. Однако в целом птица оказалась беззлобной. Для нее купили небольшую клетку и собираются отдать прежним хозяевам. «Он парень с характером. Очень независимый и общительный. Что удивительно, он дает нам спать. Просыпается в 5 утра и не кричит, пока мы спим. Я ему клювик глажу. Ему нравится», — поделилась временная хозяйка пернатого.