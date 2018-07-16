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Бывший главврач уральской больницы поплатился за премии для инфекциониста
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Бывший главврач уральской больницы поплатился за премии для инфекциониста 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Бывший главный врач Верх-Нейвинской городской поликлиники поплатился рублем за премии инфекционисту. Медик оказалась супругой руководителя больницы, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, история произошла в период с ноября 2012 по октябрь 2015 года. 42-летний главврач Верх-Нейвинской поликлиники с нарушением установленной в больнице системы оплаты труда назначал премии и повышающие коэффициенты к окладу врачу-инфекционисту, которая была его женой. Всего таким образом женщина получила больше 900 тыс. рублей, что нанесло вред медицинскому учреждению.
Кроме того, в конце 2012 произошел еще один инцидент. В больницу были куплены два компрессора для стоматологических установок. Еще до того, как имущество поступило на баланс поликлиники, один из компрессоров главврач передал своему родственнику. Вместо этого в учреждении была поставлена старая установка. При этом стоимость одного такого аппарата составила 97 тыс. рублей.
В отношении бывшего главного врача поликлиники было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата чужого имущества, вверенного виновному». По решению суда мужчина должен заплатить штраф в 270 тыс. рублей и возместить нанесенный поликлинике ущерб в размере более 1 млн рублей.
Кроме того, в адрес Минздрава было вынесено представление с требованием принять необходимые меры, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные инциденты.
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