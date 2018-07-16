Vive la France! В чем отмечать победу Франции в Чемпионате мира по футболу 

Чемпионат мира по футболу закончился, но праздник продолжается. Победу в финале одержала Франция, и в стране вовсю идут народные гуляния в честь радостного события. Если вы — как и большинство россиян, согласно всем опросам, — болели за французов, не отказывайте себе в удовольствии отметить победу еще раз. Теперь — покупкой какой-нибудь вещи с французской символикой на память о Чемпионате. Выбор широк: от «сувенирных» сумок Balenciaga до простых тельняшек, напоминающих о нашей любимой француженке — Коко Шанель.