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Vive la France! В чем отмечать победу Франции в Чемпионате мира по футболу
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Vive la France! В чем отмечать победу Франции в Чемпионате мира по футболу 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Чемпионат мира по футболу закончился, но праздник продолжается. Победу в финале одержала Франция, и в стране вовсю идут народные гуляния в честь радостного события. Если вы — как и большинство россиян, согласно всем опросам, — болели за французов, не отказывайте себе в удовольствии отметить победу еще раз. Теперь — покупкой какой-нибудь вещи с французской символикой на память о Чемпионате. Выбор широк: от «сувенирных» сумок Balenciaga до простых тельняшек, напоминающих о нашей любимой француженке — Коко Шанель.
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