«Евродон» не подтверждает наличие птичьего гриппа на предприятии 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель мяса индейки группа компаний «Евродон» работает в штатном режиме, птичьего гриппа на предприятии нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщал, что очаги птичьего гриппа, по предварительным данным, выявлены на площадках группы компаний «Евродон».
"Предприятие работает в нормальном режиме, никаких симптомов болезни нет, постоянный мониторинг ситуации с привлечением специалистов и отправкой патматериала на обследование показывал, что никакого птичьего гриппа на предприятии нет. Сообщения краевой инспекции об обнаруженной патологии 15 июля не подтверждают другие надзорные органы", — уточнили в пресс-службе.
В «Евродоне» отметили, что специалисты компании дополнительно отправили на экспертизу в ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья животных) города Владимира материал с площадок «Евродон-Юг» и «Евродон», «результат проверки на наличие вируса птичьего гриппа отрицательный». «Таким образом, сообщение о наличии заболевания на площадках компании „Евродон“ является преждевременным, непроверенным и спорным», — уточнили в пресс-службе компании.