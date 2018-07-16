«Евродон» не подтверждает наличие птичьего гриппа на предприятии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. / ТАСС /. Крупнейший в России производитель мяса индейки группа компаний «Евродон» работает в штатном режиме, птичьего гриппа на предприятии нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщал, что очаги птичьего гриппа, по предварительным данным, выявлены на площадках группы компаний «Евродон».

"Предприятие работает в нормальном режиме, никаких симптомов болезни нет, постоянный мониторинг ситуации с привлечением специалистов и отправкой патматериала на обследование показывал, что никакого птичьего гриппа на предприятии нет. Сообщения краевой инспекции об обнаруженной патологии 15 июля не подтверждают другие надзорные органы", — уточнили в пресс-службе.