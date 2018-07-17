Африканская чума свиней вызвала дефицит мяса в Калининградской области

Как сообщает «ИА REGNUM», в связи с тем, что в области распространяется вирус африканской чумы свиней (АЧС), в магазинах Калининграда наблюдается недостаток мяса этого животного. О дефиците продукта рассказали жители региона в социальных сетях.

На данный момент в калининградском Центральном продовольственном рынке работает всего лишь один отдел, имеющий в своем ассортименте мясо свинины. Более того, из-за дефицита стоимость этого продукта стала на 20% выше.

Супермаркеты также планируют поднять цены на свинину. По словам сотрудников магазинов, стоимость увеличится на 15%. Отмечается, что в дальнейшем жителей области ожидает еще большее подорожание.

Между тем, в регионе продолжает расти количество случаев заражения АЧС. Сейчас известно, что вспышки заболевания зарегистрированы по крайней мере в семи районах Калиниградской области.

В частности, в Гурьевском и Полесском районах были обнаружены тела свиней и диких кабанов, скончавшихся от АЧС. А в компании «Правдинское свинопроизводство» от данного заболевания погибли свыше 11 тысяч животных.

Вспышки АЧС наблюдаются и в других регионах страны. Ранее в «ФедералПресс» писали о новом заражении вирусом в Ленинградской области

Фото: pixabay.com.