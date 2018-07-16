«Герда скулила»: самарец попал под статью за избиение собаки перед детьми

Мужчина избил собаку палкой

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Исаклинского района. Его подозревают в жестоком обращении с собакой. Причем происходило это в присутствии детей.

Подробности инцидент рассказали сотрудники прокуратуры Исаклинского района, которые контролируют расследование уголовного дела.

— Собаку зовут Герда. Она принадлежит племяннице мужчины. Сказав, что собака слишком много скулит, он нанес ей многочисленные удары деревянной палкой по различным частям тела, причиняя физическую боль и страдания. Рядом в этот момент находилась сама девочка и несколько ее друзей, — рассказали в прокуратуре

Всем ребятам пришлось посетить психологов. Эксперты пришли к выводу, что случившееся негативно отразилось на психике детей. Их всех отправили на реабилитацию.

Пройти экспертизу предстоит и собаке Герде. Эксперты должны установить характер травм, которые причинил ей дядя хозяйки.