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«Герда скулила»: самарец попал под статью за избиение собаки перед детьми
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«Герда скулила»: самарец попал под статью за избиение собаки перед детьми 

63.ru 46 минут назад
Фото: 63.ru
Мужчина избил собаку палкой
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Исаклинского района. Его подозревают в жестоком обращении с собакой. Причем происходило это в присутствии детей.
Подробности инцидент рассказали сотрудники прокуратуры Исаклинского района, которые контролируют расследование уголовного дела.
— Собаку зовут Герда. Она принадлежит племяннице мужчины. Сказав, что собака слишком много скулит, он нанес ей многочисленные удары деревянной палкой по различным частям тела, причиняя физическую боль и страдания. Рядом в этот момент находилась сама девочка и несколько ее друзей, — рассказали в прокуратуре.
Всем ребятам пришлось посетить психологов. Эксперты пришли к выводу, что случившееся негативно отразилось на психике детей. Их всех отправили на реабилитацию.
Пройти экспертизу предстоит и собаке Герде. Эксперты должны установить характер травм, которые причинил ей дядя хозяйки.
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