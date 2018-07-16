В Госдуме выступили против дополнительных мер за уклонение от альтернативной гражданской службы

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате отклонить законопроект, которым предлагается ввести дополнительные меры для россиян, уклоняющихся от прохождения альтернативной гражданской службы.

Автором законодательной инициативы выступило Законодательное собрание Краснодарского края

Документом предлагается ввести понятие «уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы» и определить дополнительные меры, которые принимаются организацией, в которую направлен гражданин для прохождения альтернативной гражданской службы, в случае его уклонения от прохождения альтернативной гражданской службы.

Авторы уверены, что в действующем законодательстве отсутствует механизм действий по обеспечению прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в случае уклонения.

Комитет пришёл к заключению, что новая норма избыточна и острой нужды в законопроекте нет. «Возможные нарушения уже регулируются существующим законодательством», — отметили на заседании комитета.

Согласно закону, уклонением от прохождения военной службы признаётся неявка без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Только неявка по повестке без уважительных причин может рассматриваться поводом, влекущим за собой уголовную ответственность за уклонение от прохождения военной службы.