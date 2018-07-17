Госдума 18 июля рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации 

Агентство «Москва»: последние новости

Движение на ул. Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыто из-за пожара

Столичные спасатели вытащили троих тонущих молодых людей из воды на северо-западе Москвы

Роскомнадзор направил запросы в банки и «Яндекс» о персональных данных пользователей в открытом доступе