Госдума 18 июля рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации 

Депутаты Госдумы 18 июля 2018 г. рассмотрят в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается предоставлять гражданам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
«Будет рассмотрен важный законопроект, в соответствии с которым работникам предоставляется право оплачиваемого нерабочего дня для прохождения диспансеризации — завтра это будет рассмотрено», — отметил А. Жуков.
Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работники смогут проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы и среднего заработка.
Инициатива была внесена в 2016 г. депутатами Госдумы от «Единой России» Андреем Исаевым и Николаем Герасименко.