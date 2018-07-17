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Госдума 18 июля рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации
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Госдума 18 июля рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутаты Госдумы 18 июля 2018 г. рассмотрят в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается предоставлять гражданам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
«Будет рассмотрен важный законопроект, в соответствии с которым работникам предоставляется право оплачиваемого нерабочего дня для прохождения диспансеризации — завтра это будет рассмотрено», — отметил А. Жуков.
Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работники смогут проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы и среднего заработка.
Инициатива была внесена в 2016 г. депутатами Госдумы от «Единой России» Андреем Исаевым и Николаем Герасименко.
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