Подросток пропал в Нижнем Новгороде

Как уточнили поисковики нижегородской группы «РЫСЬ», ранее юноша из дома не уходил. Конфликтов и ссор дома также не было.

Приметы пропавшего: на вид 15–16 лет, рост 188, худощавого телосложения, светло-русые волосы (закрывают уши), серо-зеленые глаза. Юноша носит очки. Был одет в светло-синие джинсы, светлую майку, темно-синие кроссовки, синюю водолазку.

Сегодня, 16 июля в 18.30, поисковики собирают добровольцев для прочеса местности. Любой человек может присоединиться.

Также требуется помощь в распространении ориентировки в интернете.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28 38 200 или 102.