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Почти 990 млн рублей омская мэрия готова заплатить за 150 автобус
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Почти 990 млн рублей омская мэрия готова заплатить за 150 автобус 

ОмскПресс 1 час назад
В Омске объявлено два аукциона на поставку 150 автобусов средней вместимости. На сайте госзакупок указана цена контракта — 987,3 млн рублей. Транспортные средства будут приобретать в лизинг, срок которого составит 5 лет.
Как сообщает «Новый Омск», первая партия из 50 транспортных средств должна будет поступить в ПП №8 до 1 сентября 2018 года. вторая — до 1 октября, третья — до 1 ноября.
Таким образом, пассажиров уже скоро будут возить автобусы ПАЗ «Вектор Next» вместимостью не менее 52 человек. Они оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников. Кроме того, в них будут установлены кондиционеры, рейсоуказатели и внутрисалонные табло.
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