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Омск в 2018 году почти на треть обновит парк автобусов
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Омск в 2018 году почти на треть обновит парк автобусов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Мэрия Омска приобретет до конца октября 150 автобусов «Вектор-Next» для городского автопарка, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.
В настоящий момент в пассажирских предприятиях города числятся 550 автобусов, из которых только около 400 выходят на улицы Омска.
"До конца октября в городе появятся 150 новых автобусов «Вектор-Next» в комплектации «Доступная среда». Транспорт будет приобретен за счет областного и городского бюджета", — сообщили в мэрии.
Согласно данным на официальном сайте государственных закупок, стоимость пассажирского транспорта превысит 987 млн рублей. Все автобусы будут низкопольные, с кондиционерами и вмещать 52 пассажира.
В городской администрации отметили, что изношенность парка автобусов составляет 90%. «Конечно, новые автобусы не покроют всю потребность, но они значительно повысят рентабельность транспортных предприятий. Они на гарантии, меньше потребляют топлива и так далее», — уточнил представитель мэрии.
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