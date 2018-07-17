Омск в 2018 году почти на треть обновит парк автобусов

ОМСК , 17 июля. / ТАСС /. Мэрия Омска приобретет до конца октября 150 автобусов «Вектор-Next» для городского автопарка, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

В настоящий момент в пассажирских предприятиях города числятся 550 автобусов, из которых только около 400 выходят на улицы Омска.

"До конца октября в городе появятся 150 новых автобусов «Вектор-Next» в комплектации «Доступная среда». Транспорт будет приобретен за счет областного и городского бюджета", — сообщили в мэрии.

Согласно данным на официальном сайте государственных закупок, стоимость пассажирского транспорта превысит 987 млн рублей. Все автобусы будут низкопольные, с кондиционерами и вмещать 52 пассажира.

В городской администрации отметили, что изношенность парка автобусов составляет 90%. «Конечно, новые автобусы не покроют всю потребность, но они значительно повысят рентабельность транспортных предприятий. Они на гарантии, меньше потребляют топлива и так далее», — уточнил представитель мэрии.