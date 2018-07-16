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Мужчина посинел после встречи с незнакомкой в Ленобласти
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Мужчина посинел после встречи с незнакомкой в Ленобласти 

360tv.ru 2 часа назад
Отдыхающего в гостинице под Санкт‐Петербургом нашли синим после визита незнакомки. По словам медиков, он отравился ядовитым веществом. Об этом сообщил сайт Nation News.
Администратор отеля в Ленобласти рассказала, что мужчина отдыхал вместе с неизвестной девушкой. Вечером спутница покинула номер. Позже около полуночи она спустилась к администратору и попросила помощи. Поднявшись, сотрудница отеля, обнаружила в комнате посиневшего мужчину без признаков жизни.
Администратор сразу же вызвала скорую помощь. Врачи определили, что пострадавший находится в коме из-за отравления токсичным веществом. Мужчину госпитализировали, а его девушка покинула отель сразу после прибытия медиков.
Пятиклассница выпила большое количество обезболивающих из-за нежелания ехать в деревню. В момент приступа от передозировки девочка находилась на площадке, где и упала в обморок.
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