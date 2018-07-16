В Саратове разыграли первый ENERGY-ВЕЛИК

В минувшие выходные Радио ENERGY (NRJ) — Саратов 87.9 FM совместно с компанией «Реванш» разыграли ENERGY-ВЕЛИК!

Победителем первой недели розыгрыша стала радиослушательница Дарья! Она первой оказалась на месте, где её ждал новенький велосипед! Меньше 30 секунд понадобилось Дарье, чтобы ввести код и забрать долгожданный приз!

Тем, кто хочет стать счастливым обладателем нового транспортного средства, сообщаем, что Радио ENERGY Саратов в следующие три недели разыграют еще три велосипеда!

Следите за эфирами ENERGY INTERACTIVE по будням: с 17:00 до 18:00, а по выходным с 12:00 до 13:00, на 87,9 FM.