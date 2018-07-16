Жители Кубани выбрали объекты, которые власти благоустроят до конца года

"В прошлом году на Кубани оперативно и качественно были выполнены работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Самое главное, что жители сами определяли, какие территории и как должны измениться. Мы видим, как преобразился Вишняковский сквер краевой столицы, дворы в Краснодаре и в других крупных городах. В этом году эти изменения, уверен, будут также ощутимы", — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, до конца текущего года власти приведут в порядок два парка — в Кореновском и Тихорецком районах, скверы в Староминском, Крымском, Выселковском и Абинском районах. «Всего будут благоустроены 40 дворовых и 49 общественных территорий в 43 муниципалитетах. На эти цели выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Повторюсь, все объекты, как и в прошлом году, выбраны жителями», — пояснил глава региона.

Он также отметил, что в настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для проведения работ.

В рейтинговом голосовании по проектам благоустройства, которое прошло 18 марта в Краснодарском крае, приняли участие более миллиона жителей региона. Общественные пространства, за которые проголосовало большинство кубанцев, планируется благоустроить в первую очередь. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 2018-2022 годы.

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