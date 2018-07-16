Страдающей анорексией девушке не смогли помочь в родном Ульяновске

Страдающей анорексией 18-летней Дарье Ореховой не смогли оказать необходимую медицинскую помощь в Ульяновске , сообщает портал http://ulpravda.ru/

Три месяца назад девушка весила 27 кг. 20 июля ее выписывают из столичной клиники после трехмесячного курса лечения. Она весит 45 кг и почти поборола страх перед едой.

На предварительной комиссии в министерстве здравоохранения , семьи и соцблагополучия региона семье сообщили: курс реабилитации Дарья Орехова могла пройти и в Ульяновске бесплатно. От такого предложения родные девушки отказались якобы в устной форме.

«Ни о каком отказе от лечения в нашем городе не было и речи, — заверяет мама больной девушки Людмила Орехова. — Мы испробовали здесь все возможное — от частных клиник до психиатрической больницы, но все оказалось тщетным. Перед самым отъездом в Москву нас пригласили в поликлинику №4 на Камышинской, что в Засвияжье Ульяновска. До последнего надеялись, что нам пропишут курс реабилитации. Но два доктора, осмотрев дочь, развели руками: «Да, мы ее не вылечим, нет методики», и, посочувствовав, посоветовали ехать в столицу», — цитирует издание маму Дарьи Ореховой.

За четыре месяца в общей сложности родители потратили на лечение дочери 1 млн 107 тыс. рублей.

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