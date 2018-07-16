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Археологи обнаружили под Оренбургом древнее захоронение
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Археологи обнаружили под Оренбургом древнее захоронение 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Уникальные савроматские захоронения на территории Караванного сельсовета в Оренбургском районе обнаружили ученые Оренбургского государственного педагогического университета. Найденные захоронения относятся к 5-6 векам нашей эры.
«Савроматы» — собирательный термин, обозначающий обширную группу родственных племен ранних кочевников.
По словам кандидата исторических наук, заведующей учебной археологической лабораторией Лидии Купцовой, несмотря на то, что это не первое захоронение «савроматов» обнаруженное на территории региона, относящееся к раннему железному веку, этот могильник представляет особую ценность. Это связано с тем, что в отличие от других захоронений, он не был разграблен ни в древности, ни в настоящее время так называемыми «черными» копателями.
Раскопки начались 27 июня. За несколько дней студентами и преподавателям удалось извлечь из кургана захоронение 10 человек и 5 черепов коней. Найденные останки, а также личные вещи отлично сохранились, говорит руководитель раскопок Лидия Купцова. Она также отметила, что  «Весьма интересен тот факт, что для тел не выкапывались ямы, они были уложены на кору деревьев просто на поверхность земли и укрыты сверху деревянными плахами, на которые и был насыпан курган. Высота сохранившегося кургана — порядка двух метров. Среди найденных десяти человек — воины, женщины, мужчины, ребенок. Судя по всему, это семья выходцев из Средней Азии», — сказала она.
Основой общественного устройства сарматов являлась родовая община. Своеобразной чертой общественного строя, особенно в ранний, савроматский период, было высокое положение женщин в семье и обществе. Ученые отмечают, что они были не только хранительницами очага и воспитателями детей, но и воинами наравне с мужчинами. Знатные женщины нередко выполняли почетные жреческие функции. Нередко в могилу умершей женщины или девочки, кроме украшений клали и предметы вооружения.
«Мы надеемся, что собранный археологический материал позволит представить достаточно полную картину жизни и быта сарматских племен, описать материальную и духовную культуры, установить связи с соседними племенами и народами», — сказала Лидия Купцова.
Ученая отметила, что савроматы не только воевали и враждовали с другими народами, но также имели и довольно обширные торговые связи с внешним миром, и владели умение добычи и обработки металлов.
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