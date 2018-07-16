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Из Воронежского педуниверситета уволили известного скульптора Максима Дикунова
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Из Воронежского педуниверситета уволили известного скульптора Максима Дикунова 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Он проработал в вузе около 10 лет. Известного скульптора Максима Дикунова уволили из Воронежского государственного педуниверситета в связи с сокращением штата. С сентября 2018-го он больше не будет преподавать в вузе. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил сам скульптор в понедельник, 16 июля. Максим Дикунов работал в педуниверситете с 2008 года в должности старшего преподавателя кафедры изобразительного искусства. Преподавал рисунок у студентов 4 и 5 курсов. Скульптор работал не ради денег, а «для души». Он проводил примерно по четыре пары в неделю. — Это не основная моя деятельность, я занимался этим для души. Нравилось преподавать, делиться опытом. У меня есть частные ученики, с которыми я занимаюсь у себя дома. Поэтому недостатка в преподавательской деятельности у меня как такового нет. Да и работа в вузе порой мешала моей основной деятельности, поэтому я не сильно расстроен, — рассказал Максим Дикунов в беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж». Насколько оправдано увольнение известного практикующего скульптора, говорить сложно. — Я не знаю. Просто сейчас образование такое — куча бумажек и странные принципы, — пояснил Дикунов. Справка Максим Дикунов — член союза художников России, работает в станковой и монументальной скульптуре. Является автором многих памятников, установленных в Воронеже. Среди них: «Котёнок с улицы Лизюкова» (совместно с Алексеем Дикуновым), памятник свт. Митрофану Воронежскому (совместно с Иваном и Алексеем Дикуновыми и Эльзой Пак), памятники Владимиру Высоцкому и Самуилу Маршаку, а также памятник известному коню Ярыжу. Дарья Крымова
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